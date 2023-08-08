خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار السكر والعدس والذهب وانخفاض الزيت
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار السكر والعدس اليوم الثلاثاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر الزيت، وارتفع سعر الذهب بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
ارتفاع أسعار السكر والعدس وانخفاض الزيت في الأسواق (موقع رسمي)
انخفاض الفاصوليا والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور
انخفاض البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)
أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات
سوق مصراوى
-
أفخم العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار أقل من 100 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل كيكة موس الشيكولاته الباردة بدون دقيق أو فرنتفاصيل
-
أفخم وأقوى العطور الرجالية لصيف 2023 بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل منتجات لتبيض الأسنان في المنزل بسهولة.. بأسعار تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أحدث منتجات عصرية للمنزل والمطبخ تتصدر تريند 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: