شعبة الدواجن: 3 جنيهات انخفاضا في سعر الكيلو بسبب ارتفاع الحرارة

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن عادت للانخفاض في الأسواق خلال اليومين الأخيرين، حيث تراجع سعر الكيلو بقيمة تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا في الأسواق بنحو 7 جنيهات للكيلو الواحد، يوم الأحد الماضي، مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، بحسب السيد.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن انخفضت حاليا إلى بين 60 و62 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 65 جنيها بالمزرعة يوم الأحد الماضي.

وبحسب السيد، فإن متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم بالأسواق يتراوح بين 68 و70 جنيها، مقابل 70 و73 جنيها قبل التراجع.

وأرجع السيد عودة انخفاض الأسعار إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، مما دفع المربين لبيع كميات أكبر من الدواجن خوفا من النفوق.

وأوضح السيد أن الفترة الماضية شهدت وفرة في المعروض من الدواجن بسبب تخلص المربين منها خوفا من النفوق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى تراجع أسعارها خلال الفترة الماضية حيث وصل سعر الكيلو 55 جنيها قبل أسبوعين، لكنها عادت إلى الارتفاع في بداية الأسبوع مع تراجع المعروض، قبل انخفاضها من جديد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.