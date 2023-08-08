الرقابة المالية تسمح لـ "فوري" بممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حصول شركتها التابعة "فوري للتمويل متناهي الصغر" على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى باقة خدماتها التمويلية.

وبحسب بيان لها اليوم، قالت الشركة إنها تتبنى استراتيجية نمو طويلة الأجل والتي تستهدف التوسع بباقة الخدمات المقدمة وتنويع مصادر الإيرادات، فضلاً عن دخول القطاعات الجديدة التي لا تحظى بالتغطية الملائمة.

وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الموافقة التي حصلت عليها الشركة من الرقابة المالية تمثل بدء مرحلة نمو جديدة، تأتي بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب للإعداد لها.

وأضاف صبري أن الإطلاق الرسمي للخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات فئات مجتمعية جديدة لا تحظى بالتغطية الملائمة، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه شركة فوري في تعزيز الشمول المالي في مصر.

وأعرب صبري عن ثقته في المردود الإيجابي لهذه الموافقة والإطلاق اللاحق لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنمية النتائج المالية للشركة ودعم الشركات والمواطنين بالمزيد من الحلول، وفقا للبيان.