إعلان القائمة المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية القائمة المبدئية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته (2023-2026)، بحسب بيان لها اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن إعلان القائمة يأتي في ضوء ما تقوم به الهيئة من إجراءات للعمل على استكمال منظومة العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استقرار الأسواق وحماية مصالح المتعاملين بها.

كما جاء إعلان هذه القوائم في إطار صدور قرار رئيس الهيئة رقم (1460) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وما انتهت إليه اللجنة من قوائم مبدئية بالمرشحين.

وكشفت الهيئة عن أن القوائم المبدئية للمرشحين لهذه الانتخابات تتضمن الآتي:

1- فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية:

جيهان يوسف كمال يعقوب، وأحمد سيد محمد إبراهيم، وأسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين، ورانيا محمود علي محمود علي الجندي، وعوني عبد العزيز يوسف علي، ومعتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي.

2- فئة شركات الاشتراك في تأسيس الشركات ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية:

محمد عبد المنعم محمد عياد، وأحمد محمد أشرف أبو الوفا مروان، وأيمن الصاوي محمود علي.

3- فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ:

أحمد إكرام حلمي مصطفى، وياسر حسنين عبد الحليم زعزع.

4- فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر:

راندا محمد حامد محمد، وعمرو عبد العاطي أحمد أبو العينين، وياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة.

5- فئة المستقل من ذوي الخبرة:

محمد علي إبراهيم جاب الله، وأشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان، ومحمد يونس مجاهد عبد الصمد.

وقالت الهيئة إنه سيتم قبول التظلمات من المرشحين الذين تم استبعاد أسمائهم من قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال 3 أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المبدئية للمرشحين.