الإحصاء: 4.3% ارتفاعا بقيمة عجز الميزان التجاري لمصر في مايو الماضي
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.
ووفقا للبيان، بلغت قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر مايو الماضي إلى نحو 3.74 مليار دولار مقابل 3.57 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح البيان، ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال مايو الماضي إلى تراجع الصادرات، على الرغم من انخفاض الواردات.
وتراجعت قيمة الواردات إلى 7.12 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي مقابل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة هبوط 9.4%.
وذكر البيان، أن تراجع الواردات يرجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع أهمها: (منتجات البترول بنسبة 19.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 29.2%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 24.8%).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.2%، وذرة بنسبة 46.4%، قمح بنسبة 92.5 %، والغاز الطبيعي بنسبة 21.3%).
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 20.9%، حيـث بلغـت 3.38 مليار دولار خـلال شهـر مايــو مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7 %، والبترول الخام بنسبة 54.5 %، ومنتجات البترول بنسبة 41.7 %، أسمدة بنسبة 72.4%) .
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( فواكه طازجة بنسبة 59.1 %، وملابس جاهزة بنسبة 6.2%، و وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 70.8%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %).
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