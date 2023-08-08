ارتفاع أسعار السكر والعدس وانخفاض الزيت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر والعدس والجبن الرومي والمسلى الصناعي واللبن المعبأ في الأسواق اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة واللحوم والدواجن الطازجة والجبن الأبيض، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 16.5 جنيه بارتفاع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 37.54 جنيها، بانخفاض 28 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.88 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:62.9 جنيه، بانخفاض 2.19 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 27.14 جنيه، بارتفاع 2.86 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.07 جنيه، بارتفاع 82 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.13 جنيه، بارتفاع 1.11 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 69.28 جنيه، بانخفاض 4.99 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.57 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.99 جنيه، بانخفاض 10.9 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.04 جنيه، بانخفاض 1.41 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.82 جنيه، بانخفاض 54 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.66 جنيه، بانخفاض 51 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 92.14 جنيه، بانخفاض 7.71 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:188.67 جنيه، بارتفاع 6.51 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.59 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 63.35 جنيه، بارتفاع 2.52 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 29.42 جنيه، بارتفاع 1.28 جنيه.