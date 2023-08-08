الضرائب: نتواصل مع اتحاد الصناعات لحل مشكلات التكويد بعد الربط مع الجمارك

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تواصلا مستمرا بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات مع بدء الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية بالمصلحة، ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك، وذلك لحل مشكلات التكويد التي واجهت عددا من أعضاء الاتحاد.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، أشار الضباعني إلى الدور الذي يقوم به إعلام مصلحة الضرائب من توعية الممولين بإجراءات الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة، من خلال تنظيم العديد من الندوات أون لاين.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان الربط بين منظومتى الضرائب والجمارك، وفقا للبيان.

وذكر أنه يتم إعلان مواعيد هذه ندوات الـ "أون لاين" من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الندوات يتم تقديم شرح وافٍ عن إجراءات الربط بين المنظومتين، والرد على كافة استفسارات الحاضرين بهذه الندوات.

وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن مشروعات تطوير المنظومة الجمركية والربط بين منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأشاد بسرعة استجابة مصلحة الضرائب لتنظيم هذه الندوة التعريفية لشرح إجراءات التكامل بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة، والرد على الاستفسارات والتساؤلات لدى المجتمع الصناعي حول هذا الموضوع، والذي أثار لغطا كبيرا لدى أصحاب الصناعات المختلفة.

وأكد حرص الاتحاد وأعضائه على معرفة الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المنظومة، موضحا أن التوسع فى تطبيق الميكنة في مصلحة الضرائب يحقق المزيد من الشفافية، مشددًا على أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد السري داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.