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انخفاض البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

12:13 م الثلاثاء 08 أغسطس 2023

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البوري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 57 و61 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

سوق مصراوى

السمك البوري أسعار السمك سوق العبور أسعار السمك اليوم

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