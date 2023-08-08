اتفاقية بريدية لتسهيل تحويلات المصريين في الأردن إلى مصر

كتب- علاء حجاج:

وقعت الهيئة القومية للبريد ومؤسسة البريد الأردني اتفاقية تعاون في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني؛ وذلك في ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

ووقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه بموجب الاتفاقية سيتم تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريدين الأردني والمصري عبر النظام العالمي للاتحاد البريدي، بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين المقيمين في الأردن.

وتمكن هذه الخدمات المصريين المقيمين من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية، وذلك عبر إيداع المبالغ المراد تحويلها بمنافذ البريد الأردنية، ومن ثم استقبالها من ذويهم في مصر بشكل لحظي عبر مكاتب البريد في مصر والتي يتجاوز عددها 4300 مكتب بريد، بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، وفقا للبيان.