أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35666 جنيها، بتراجع 301 جنيه.

سعر طن حديد عز: 36912 جنيها، بزيادة 379 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1933 جنيها، بزيادة 38 جنيها.