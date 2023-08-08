البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47% إلى مستوى 17923 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.45%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.8% إلى مستوى 17839 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.