البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47% إلى مستوى 17923 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.45%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.8% إلى مستوى 17839 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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