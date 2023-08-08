كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1433 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1933 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 3.7 دولار بنسبة 0.17% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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