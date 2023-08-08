فيليب موريس: "كيو آر كود" على منتجاتنا من السجائر لمعرفة أسعارها الرسمية

كتب- مصطفى عيد:

أكدت شركة فيليب موريس مصر التزامها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لدعم المستهلك المصري في مواجهة أي محاولة للتلاعب بأسعار منتجاتها وزعزعة استقرار السوق المصرية وصناعة التبغ، بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إنه التزاماً منها بضرورة رفع توعية المستهلكين بأسعار المنتجات أضافت في وقت سابق من هذا العام رمز " كيو آر كود QR code" على جميع منتجاتها، من شأنه أن يعرض قائمة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن الخاصة بالشركة.

وذكرت أنه لمزيد من التعاون مع مصلحة الضرائب بشأن ضبط أسعار التبغ، أضافت الشركة نصًا لتشجيع المستهلكين على مسح رمز الـ "QR code"، وتم بالفعل طرح الغلاف الجديد في الأسواق والذي بدأً بجميع عبوات سجائر L&M.

وقال علي كرمان، مدير عام فيليب موريس مصر والمشرق العربي، "إن طباعة رمز الـ QR code على العبوة يتيح للمدخنين والمستخدمين التعرف على سعر المنتجات قبل إتمام عملية الشراء، وهذه هي إحدى الوسائل التي تتبعها الشركة للحفاظ على حق المستهلك المصري، إذ تقوم الشركة أيضاً بالإفصاح دائماً عن أي تعديل للأسعار من خلال إصدار البيانات الصحفية".

وأضاف كرمان: "نحن حريصون على مواصلة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لترسيخ مناخ من الشفافية يكون المستهلك المصري هو المستفيد الأكبر منه، وذلك عن طريق دعم خزانة الدولة بعوائد الضرائب نتيجة بيع المنتجات الأصلية وفق أسعارها المقررة".

ووجهت فيليب موريس مصر الشكر للتجار الذين التزموا بالأسعار الرسمية للمنتجات الخاصة بالشركة، مهيبة بالتجار الالتزام بضبط الأسعار، "إذ يقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على هذه الصناعة الوطنية"، وفقا للبيان.