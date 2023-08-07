مع عمل البعض بالمنزل.. 12 نصيحة لضمان أمانك الإلكتروني عند العمل عن بعد



كتب- علاء حجاج:

بدأت الحكومة المصرية في تطبيق نظام جديد للعمل خلال شهر أغسطس الجاري يتضمن اعتماد يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل للموظفين الحكوميين، وذلك ضمن إجراءات خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

والعمل من المنزل يجعل الموظف يعتمد على أجهزة حاسب آلي خاصة به وبالتالي قد لا تكون مؤمنة رقميا بالشكل الكافي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية 12 نصيحة مقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق الأمان الرقمي أثناء العمل عن بعد، والتحوط من احتمالات الهجمات الإلكترونية واختراق أجهزة الموظفين:

- تأمين حسابك: يجب عليك تأمين حساباتك الإلكترونية المختلفة سواء على تطبيقات العمل عن بعد أو منصات السوشيال ميديا من خلال خاصية التأكد من هوية المستخدم "المصادقة الثنائية".

ومن خلال هذه الطريقة يجب عليك إثبات هويتك من خلال تقديم دليلين على صحتها، وذلك من خلال كلمة سر بالإضافة إلى رمز تسجيل دخول خاص يتم إرساله لك عبر هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني.

- تأكد من تثبيت الجدار الناري على جهازك: فهو بمثابة خط الدفاع الأول لجهازك لأنه يمنع البرامج الخبيثة من الوصول له عبر الإنترنت، ويحمي نظام التشغيل الذي تستخدمه.

- تأكد من تثبيت برنامج مكافحة البرمجيات الخبيثة على جهازك: والذي يعد خط الدفاع الثاني بعد الجدار الناري، فهذه البرامج مصممة للكشف على البرمجيات الخبيثة ومنعها من إصابة الأنظمة والحاسبات والأجهزة الذكية.

- تأكد من عمل نسخة احتياطية لملفاتك: والذي قد يتسبب فقدانها في كارثة سواء كان بسبب فيروس الفدية أو مسح المستخدم تلك البيانات عن طريق الخطأ، ويمكنك تأمين بياناتك من خلال حفظ نسخة احتياطية منها.

- استخدم خاصية تسجيل الخروج: تذكر دائما أن تقوم بتسجيل الخروج من جهازك عند الانتهاء من استخدامه أو الابتعاد عنه ولو لمدة قصيرة لكي تحمي بياناتك وملفاتك الهامة، ويفضل تشغيل خاصية إغلاق شاشة الجهاز تلقائيا.

- استخدم كلمة سر قوية لحماية جهازك: يجب أن تحتوي كلمة السر القوية على 12 حرفا على الأقل، منها "حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز لكي يصعب توقعها أو تخمينها".

- تجنب استخدام بريدك الإلكتروني الشخصي في العمل: كما تجنب إرسال رسائل شخصية من البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.

- لا تسمح لأحد باستخدام جهاز العمل الخاص بك: يجب أن تستخدم جهاز العمل الخاص بك في أداء عملك، ويجب عدم السماح لأي من أفراد أسرتك أو أصدقائك باستخدامه.

- قم بتأمين جهاز الراوتر الخاص بك: ويمكنك ذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات منها "تغيير كلمة السر لجهاز الراوتر الخاص بك وتفعيل جداره الناري وتغيير كلمة السر شبكة الواي فاي وضبط تشفير الشبكة على مستوى WPA2 أو WPA3".

- حدث البرامج التي تستخدمها على جهازك بانتظام: يجب عليك التأكد من تحديث كل البرامج التي تستخدمها لأن التحديثات تعالج أي ثغرات أو نقاط ضعف فتقلل من احتمالية تعرض جهازك للبرامج الخبيثة.

- استخدم الشبكة الخاصة الافتراضية التي توفرها لك الشركة: من المهم استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية التي توفرها لك مؤسستك لأنها تشفر بياناتك عند اتصالك بالإنترنت فلا يستطيع أحد التجسس عليك أو الاطلاع عليها.

- استخدم اتصال آمن ومؤمن بشبكة الإنترنت: يجب الاتصال بالإنترنت عبر أدوات اتصال آمنة ومؤمنة جيدا أثناء العمل من المنزل، واحذر استخدام وصلات الواي فاي المفتوحة المجانية فهي تعرض بياناتك للخطر.