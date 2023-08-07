التصديري للكيماويات: عودة إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى طبيعتها



كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لمصراوي، إن إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة عادت لطبيعتها منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح مجيد أن الحكومة أعادت نسب إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة لطبيعتها دون مطالب من المصانع.

كان خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أكد في وقت سابق لمصراوي، أن الحكومة أخطرت عددا من شركات الأسمدة بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 20%.

وأضاف أبو المكارم وقتها أن خفض إمداد المصانع بالغاز الطبيعي قد يؤثر على إنتاج المصانع بالتراجع بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وأوضح أن هناك عددا ليس بقليل من مصانع القطاع تعتمد في إنتاجها اعتمادا كليا على الغاز الطبيعي، فمع خفض إمداد الغاز قد تتوقف بعض خطوط الإنتاج.