سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع بحلول تعاملات المساء
كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
أسعار الذهب اليوم
هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.
وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1939 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع نحو 3.10 دولارا بنسبة انخفاض قدرها 0.16% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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