رئيس جديد لـ "السكري".. حركة تكليفات جديدة بالبترول لبعض قيادات الشركات

كتب- مصطفى عيد:

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات جديدة تضمنت رؤساء شركات ومدير تنفيذي لإحدى الشركات بقطاع البترول.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه الحركة تهدف إلى دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.

وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت من شاغليها؛ وجاءت على النحو التالي:

- محمد محمود أحمد محمود رئيسًا لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة السكري لمناجم الذهب.

- المهندس محمد علي الدين علي دغيدي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال سيناء للبترول.

- المهندس محمود أحمد أحمد السيد طلبة رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول، بجانب عمله الأصلي.

- المهندس وليد محمد محمد محمد الأعصر رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيناء، بجانب عمله الأصلي.

- المهندس محمد صادق حسن عليان رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول، بجانب عمله الأصلي.

- المهندس وليد أحمد الدسوقي محمود مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة الوطنية للخدمات البترولية "نبسكو".