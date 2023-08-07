صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8% إلى مستوى 17839 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.82%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 57.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 56.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.41% إلى مستوى 17697 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.