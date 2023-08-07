خريطة الأسعار: ارتفاع البيض واللحوم وتراجع الحديد.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار زيت الذرة واللحوم اليوم الاثنين في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الأرز والحديد والأسمنت، وعوض الذهب خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات، وزاد سعر البيض بأنواعه في المزرعة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار زيت الذرة واللحوم وانخفاض الأرز بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور

تراجع أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض ترتفع جنيهين للكرتونة اليوم الاثنين في المزرعة

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)