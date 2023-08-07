الرقابة المالية توافق لبلتون على الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على "كاش"

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في إجراءات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهي الصغر.

وأوضحت الشركة، في البيان المرسل للبورصة اليوم الاثنين، أن الموافقة جاءت في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 وتعديلاته، وكذلك قرار اللجنة المختصة بالهيئة بتاريخ 6 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك بعد ما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، في بيان سابق منذ أسبوع، توقيع مذكرة تفاهم بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، دون أن تكشف عن اسم هذه الشركة.

وقالت الشركة وقتها، إن هذه المذكرة ستتيح لها القيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة تمهيدا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون المالية القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.

ووفقا لإفصاح البورصة اليوم، ذكرت بلتون أن على المتعاملين على أسهمها الأخذ في الاعتبار أن إتمام الصفقة مشروط بنتائج الفحص النافي للجهالة وجميع الموافقات اللازمة.

وتعمل بلتون المالية في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، واستحوذت شركة شيميرا الإماراتية على حصة الأغلبية في بلتون بنسبة 56% من أسهمها، وذلك بعد شرائها من أوراسكوم المالية القابضة في أغسطس 2022، ورفعت الشركة رأسمالها الشهر الماضي بقيمة 10 مليارات جنيه.