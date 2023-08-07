شعبة القصابين: 20 جنيها انخفاضا بسعر كيلو اللحوم بسبب ركود ما بعد العيد

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم الحمراء شهدت تراجعا في الأسواق بنحو 20 جنيها في الكيلو في نحو 40 يوما، مقارنة بمستوياتها في موسم عيد الأضحى.

وأضاف عبد الباسط أن سعر الكيلو يتراوح في الأسواق بين 300 جنيه و350 جنيها، مقابل 340 و370 جنيها خلال موسم عيد الأضحى.

وأرجع تراجع الأسعار إلى ضعف الإقبال وحالة الركود الشديدة التي شهدها القطاع بعد موسم عيد الأضحى، نتيجة اكتفاء المواطنين منها بعد موسم الأضاحي، وهو ما دفع الأسعار للانخفاض.

وقفزت أسعار المواشي البلدية خلال عام بأكثر من 100% في الكيلو القائم، نتيجة لارتفاع الأعلاف ونقص المعروض من الماشية، وهو ما دفع أسعار اللحوم للارتفاع للضعف، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بشعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.