أوراسكوم المالية: ندرس الحصول على رخصة بنك رقمي بالسوق المصري

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إن إدارة الشركة تدرس مبدئيا مشروع الحصول على رخصة بنك رقمي بالسوق المصري، وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الاثنين.

وأضافت الشركة، أنها لم تتخذ أي قرار بعد في اختيار الشريك المناسب للمشروع، وكذلك مصادر التمويل، وإن هذا المشروع قيد الدراسة المبدئية.

وأكدت الشركة بموافاة البورصة بأي قرارات أو إجراءات جوهرية سوف تتخذ على الفور بخصوص هذا الشأن، وفقا للبيان.

وأوضحت أن دراسة الحصول على رخصة البنك الرقمي تأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، ووفقا لما أصدره البنك المركزي من قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي والتوسع في التكنولوجيا المالية، واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.

وتركز شركة أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وهي ناشئة عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار في أواخر عام 2021.