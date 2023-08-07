ارتفاع أسعار زيت الذرة واللحوم وانخفاض الأرز بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة واللحوم والدواجن الطازجة والجبن الأبيض في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار العدس المعبأ والأرز السائب والجبن الرومي، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.45 جنيه بارتفاع 40 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.82 جنيها، بانخفاض 18 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.76 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:63.76 جنيه، بانخفاض 65 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 24.28 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.25 جنيه، بارتفاع 60 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.02 جنيه، بانخفاض 1.26 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.27 جنيه، بارتفاع 2.74 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.62 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 318.89 جنيه، بارتفاع 9.79 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.45 جنيه بارتفاع 2.83 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.36 جنيه، بانخفاض 1.2 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.17 جنيه، بانخفاض 45 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 99.85 جنيه، بارتفاع 6.86 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 182.16 جنيه، بانخفاض 1.86 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.62 جنيه، بارتفاع 60 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 60.83 جنيه، بانخفاض 92 قرشا.

لتر اللبن المعبأ:28.14 جنيه، بانخفاض 81 قرشا.