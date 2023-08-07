انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البصل والفاصوليا والفلفل الحامي والملوخية والخيار البلدي والصوب في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس وفقا للموقع الرسمي للسوق، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيه.

البصل بين 13 و16 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 3.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

البامية بين 20 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و18 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.