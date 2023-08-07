تراجع أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35967 جنيها، بتراجع 333 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36533 جنيها، بتراجع 336 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1896 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.