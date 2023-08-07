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أسعار البيض ترتفع جنيهين للكرتونة اليوم الاثنين في المزرعة

11:22 ص الإثنين 07 أغسطس 2023

أسعار البيض اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي، اليوم الاثنين في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 102.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 104.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض البلدي: 115.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

سوق مصراوى

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