صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.08% إلى مستوى 17711 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.26%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.41% إلى مستوى 17697 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.
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