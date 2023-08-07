صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.08% إلى مستوى 17711 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.26%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.41% إلى مستوى 17697 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.