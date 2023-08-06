شعبة الدخان: ارتفاع مبيعات المعسل في الأسواق بعد زيادة أسعار السجائر

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مبيعات المعسل شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر غير الرسمية مؤخرا.

وأضاف إمبابي أنه رغم زيادة الإقبال على شراء المعسل فإن أسعاره مستقرة بالأسواق دون تغيير.

ويصل سعر كيلو المعسل بمختلف أنواعه إلى نحو 110 جنيهات بالأسواق، وفقا لآخر قائمة أعلنتها شركة إيسترن كومباني خلال شهر مارس الماضي.

وارتفعت أسعار السجائر "غير الرسمية" في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع اختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق، حسبما ذكر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في وقت سابق، لمصراوي.

وأرجع إمبابي زيادة الأسعار غير الرسمية مؤخرا في الأسواق إلى جشع بعض التجار في بيع ما لديهم من بضائع بأسعار مرتفعة، موضحا أن أسعار السجائر لن تتراجع في الأسواق حتى يتم إعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر، في بيان صدر في منتصف يوليو الماضي، زيادة أسعار عدد من منتجاتها من السجائر بالأسواق رسميا، والتي تتضمن أصناف ميريت ومارلبورو وإل آند إم، إلى جانب التبغ المسخن "HEETS Selections"، وتراوحت قيمة الزيادة بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة من أنواع السجائر التقليدية.

وقال علي كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق: "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للاستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها"، بحسب بيان سابق للشركة.

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