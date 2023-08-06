سنتامين: ننتظر إقرار اتفاق التنقيب عن الذهب الجديد مع مصر قبل نهاية 2023

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة سنتامين الأسترالية، العاملة في مجال تعدين الذهب، إنه من المنتظر التصديق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من مصر في أواخر عام 2023، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة البترول مؤخرا من حيث المبدأ على إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن للمساحة التي فازت الشركة بالتنقيب بها في 2021.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الاتفاقية النموذجية لاستغلال المعادن التي تم الاتفاق عليها تحدد الإطار القانوني والمالي الذي سيُطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأرض المخصصة للتنقيب والبالغ مساحتها 3 آلاف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية والتي مُنحت للشركة في عام 2021 لأغراض التنقيب.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن في يوليو الماضي، توصل وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية لاتفاق مع شركتي سنتامين وباريك جولد الكندية على البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التي فازت بها الشركتان، موضحا أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعرض الاتفاقيات على الجهات المختصة ذات الصلة.

وقالت مصادر بالشركة، لمصراوي، إنه من المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية الاستغلال مع الحكومة المصرية خلال الشهور القليلة المقبلة دون تحديد موعد معين حتى الآن.

وتعمل شركة سنتامين في مجال التنقيب عن الذهب في مصر من خلال استغلال منجم السكري، وتستهدف إنتاج ما يتراوح بين 450 و480 ألف أونصة (أوقية) من المنجم خلال العام الجاري، وفقا لتقرير أصدرته الشركة الشهر الماضي.

وارتفع إنتاج منجم السكري من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8% مسجلا 220.6 ألف أونصة (أوقية) من الذهب، مقابل 203.9 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة: "نجحت سنتامين في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط (نموذج اتفاقية الاستغلال) تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد".

وأضاف: "يوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه".