عمومية "العز الدخيلة" توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

وافقت الجمعية العامة غير العادية شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، إحدى الشركات التابعة لشركة حديد عز، على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وفقا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وبحسب بيان شركة العز الدخيلة المرسل للبورصة اليوم الأحد، يتم تمويل شراء هذه الأسهم من الموارد الذاتية للشركة، ومن خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل من عدد من بنوك التعامل خارج مصر.

كما وافقت الجمعية على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعر 1250 جنيها للسهم، والموافقة على فتح حساب أسهم الشطب الاختياري وفقا لنص المادة 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بحسب البيان.

وذكر البيان أن الجمعية وافقت على تفويض كلٍ من المهندس فاروق زكي إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، ومحمد رائد نورالدين الببلاوي منفردين، وكذلك تفويض من يرونه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة، في يوليو الماضي، بيع 31% من أسهم شركة عز الدخيلة (حصة مساهمي المال العام) لشركة حديد عز، المستثمر الاستراتيجي، بقيمة 241 مليون دولار 60% منها بالدولار و40% بالعملة المحلية، وذلك بعد إدارة الطرح عبر بنك الاستثمار القومي.

وجاء ذلك ضمن عدد من الصفقات التي تمت في إطار برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بمجموع 1.741 مليار دولار، والتي أعلنت عنها وزير التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي.