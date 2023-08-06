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BBC

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

11:39 ص الأحد 06 أغسطس 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36300 جنيه، بزيادة 872 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36868 جنيها، بزيادة 852 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1903 جنيهات، بزيادة 41 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت

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