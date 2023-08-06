صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.35% إلى مستوى 17511 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.16%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 17451 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.