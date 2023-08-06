صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.35% إلى مستوى 17511 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.16%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 17451 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.
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