ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة



كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي من المقرر أن يبدأ من يوم الخميس 24 أغسطس ولمدة 5 أيام تشمل أيضا الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 27 و28 و29 و30 أغسطس.

وأوضحت الوزارة في كتاب دوري أنه سيتم صرف أي متأخرات مستحقات العاملين عن الشهر الماضي لمدة 3 أيام في الشهر الجاري تشمل 7 و9 و10 أغسطس.

كانت وزارة المالية أعلنت، في بيان سابق الشهر الماضي، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.