تعرف على أبرز طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي "أون لاين"

كتب- أحمد والي:

يسعى العديد من المواطنين إلى سداد فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي عن وحداتهم السكنية إلكترونيا خاصة مع عدم تواجدهم في منازلهم بشكل مستمر وذهابهم أحيانا إلى المصايف أو المدن الساحلية الأخرى وبالتالي لن يستطيعوا السداد عن طريق المحصل.

ويأتي ذلك مع توسع الحكومة في نشاط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في السنوات الأخيرة، ليتجاوز عدد الوحدات السكنية المستفيدة من هذه الخدمة في مصر 14 مليون وحدة، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول في أبريل الماضي، تم توصيل الغاز إلى أكثر من 8 ملايين وحدة منها خلال آخر 9 سنوات فقط.

ورغم اتجاه الدولة للاعتماد على العدادات مسبقة الشحن لمواجهة مشكلات عدم سداد الفواتير فإن عدد الوحدات التي شهدت تركيب هذا النوع من العدادات وصل في آخر بيانات صادرة عن هذا النشاط من وزارة البترول إلى حوالي مليون و805 آلاف عداد غاز طبيعي حتى أبريل الماضي.

وتعمل وزارة البترول من خلال الشركات التابعة لها إلى تقديم خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من خلال توسيع نطاقها الجغرافي وفقا للبرنامج الموضوع لذلك، إلى جانب توفير تقديم الخدمة بالتقسيط للعملاء.

ولا يقتصر نشاط توصيل الغاز الطبيعي في مصر على شركة واحدة بل يشمل عددا من الشركات يغطي كل منها نطاقا جغرافيا معينا، ومن أبرز هذه الشركات: شركة تاون جاس، وشركة غاز مصر، وشركة ماي جاس، وشركة ناتجاس، وشركة الفيوم للغاز، وشركة طاقة عربية، والشركة الحديثة للغاز الطبيعي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز طرق الدفع الإلكتروني التي توفرها شركات الغاز الطبيعي لسداد فواتير الاستهلاك الشهرية ومنها:

1- الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة

يتيح عدد من الشركات مقدمة خدمة الغاز الطبيعي طريقة لدفع فاتورة الاستهلاك الشهرية من خلال الموقع الالكتروني التابع لها، ومن الضروري في حالة اتباع هذه الطريقة أن يتأكد العميل من اسم الشركة التابع لها، ثم الدخول علي موقعها الإلكتروني، وإدخال رقم المشترك والموجود على أي وصل قديم، ثم الضغط على عرض الفاتورة، ثم دفعها عن طريق البطاقة البنكية.

2- المحافظ الإلكترونية

تتيح شركات الغاز الطبيعي للمنازل سداد فواتير الاستهلاك عن طريق بعض المحافظ الإلكترونية لتسهيل الدفع على العملاء ومنها:

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

- محفظة BM من بنك مصر.

3- المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض شركات الدفع الإلكتروني

- موقع ماي فوري.

- موقع جوميا عبر خدمة "جوميا باي".

4- ماكينات الدفع الإلكتروني POS

يمكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات نقاط البيع المتوفرة في أي محل تجاري والصادرة من شركات: فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE.

5- مكاتب البريد المصري

يمكن للعميل من خلال أي مكتب بريد أن يسدد فاتورة استهلاك الغاز الخاصة به في مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد.