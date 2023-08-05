10 أيام على نهاية مهلة سداد فاتورة الهاتف الأرضي قبل التحويل للاستقبال

كتب- علاء حجاج:

تتبقى 10 أيام على آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2023، وذلك عن أشهر الاستخدام أبريل ومايو ويونيو، وذلك قبل تحويل الخطوط غير المسددة إلى خدمة الاستقبال فقط.

ويمكن لمستخدمي التليفون الأرضي الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، أو من خلال الرقم المختصر (19777) وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق متنوعة لسداد فاتورة الخط الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو شركات الدفع الإلكتروني.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر أغسطس، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من شهر سبتمبر على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة فور صدورها عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وذلك من خلال رقم الهاتف الأرضي فقط.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.

كانت الشركة المصرية للاتصالات انتهت من تحويل نحو 4 ملايين عميل من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من نظام الفاتورة ربع السنوية، وفقا لما قاله مصدر لمصراوي في وقت سابق.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحويل عملاء التليفون الأرضي تدريجيا من نظام الفاتورة إلى نظام الدفع المسبق خلال الشهور الأخيرة، وذلك تمهيدا لتطبيق النظام الجديد على جميع العملاء إجباريا.