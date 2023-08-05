"لو لسه شاري الخط".. طريقة التأكد من تسجيل محافظ إلكترونية برقم المحمول

كتب- علاء حجاج:

تعد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول وسيلة أساسية للدفع وإرسال واستقبال الأموال لمستخدمي الهاتف المحمول في الفترة الأخيرة.

وقد يواجه بعض مشتركي الهاتف المحمول صعوبات في تأسيس محفظة جديدة على خطوطهم إذا كان خط المحمول مسجلا لمحفظة إلكترونية قبل شرائهم للخط أو قبل تسجيل الخط باسمهم.

وبحسب القواعد المنظمة لخدمات المحافظ الإلكترونية، فإنه يحق لكل مستخدم فتح محفظة إلكترونية واحدة على خط الهاتف المحمول.

وفي السطور التالية يوضح مصراوي الخطوات اللازمة لمعرفة إذا ما كان هناك محافظ محمول مسجلة برقم هاتف العميل قبل أن يعمل على إنشاء محفظة جديدة من أجل إلغاء القديمة:

- قم بتنزيل تطبيق ماي نترا My NTRA على هاتفك الذكي.

- أنشئ حسابا على التطبيق باستخدام رقم هاتفك المحمول والرقم القومي.

- بعد الانتهاء من إنشاء الحساب، افتح التطبيق.

- ادخل على قسم الأفراد.

- اختر أيقونة خدماتي.

- اضغط على كلمة المحافظ الإلكترونية.

- اضغط على كلمة الاستمرار.

- ستظهر خانة اكتب بها الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقما.

- ستظهر نتائج البحث ما إذا كانت هناك محافظ إلكترونية مسجلة بخط هاتفك المحمول أم لا.

وتتزايد معدلات استخدام تلك المحافظ الإلكترونية في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي سجلت نحو 34 مليون محفظة بنهاية يونيو الماضي، بحسب تقرير للبنك المركزي، فيما ارتفعت المعاملات الشهرية للمحافظ الإلكترونية لتتخطى 100 مليار جنيه، بحسب تقرير للمركزي.