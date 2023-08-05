بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بمنتصف التعاملات، عند مستواه في تعاملات الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 8 جنيهات مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1440 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1943 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 8.85 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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