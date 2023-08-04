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خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن وتباين مواد البناء

09:49 م الجمعة 04 أغسطس 2023

خريطة الأسعار اليوم

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القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تراجعت أسعار الدواجن وتباين أداء مواد البناء قارنة بمستويات أمس.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد رفع الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول منتصف التعاملات

تباين أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

تراجع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الجمعة تتراجع في الأسواق (موقع رسمي)

بعد ارتفاعه.. أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

سوق مصراوى

أسعار الدواجن أسعار اللحوم أسعار الذهب أسعار البيض أسعار الحديد أسعار الخضروات أسعار الأسماك

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