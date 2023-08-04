خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن وتباين مواد البناء

القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تراجعت أسعار الدواجن وتباين أداء مواد البناء قارنة بمستويات أمس.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد رفع الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول منتصف التعاملات

تباين أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

تراجع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الجمعة تتراجع في الأسواق (موقع رسمي)

بعد ارتفاعه.. أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم