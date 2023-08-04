بعد رفع الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول منتصف التعاملات، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكان سعر الذهب تراجع 3 جنيهات في صباح اليوم مقارنة بأسعار مساء الخميس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1435 جنيها للجرام.

وبلغ الذهب عيار 18 إلى 1845 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 2152 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2459 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 1931 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، يوم الخميس، بانخفاض 0.14%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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