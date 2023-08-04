تراجع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.34 جنيه بارتفاع 17 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.44 جنيه بتراجع 1.47 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.9 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس:62.86 جنيه بتراجع 4.16 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 23.84 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.26 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 45.09 جنيه، بزيادة 38 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.38 جنيه، بتراجع 1.99 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.5 جنيه، بتراجع 12 قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 303.82 جنيه، بتراجع 5.86 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.42 جنيه، بتراجع 2.37 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.39 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.53 جنيه، بزيادة 88 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض:102.77 جنيه، بزيادة 12.44 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:179.68 جنيه، بتراجع 4.97 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.11 جنيه، بزيادة 1.68 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي:59.48 جنيه، بتراجع 3.49 جنيه.

لتر اللبن المعبأ:27.47 جنيه، بتراجع 1.78 جنيه.