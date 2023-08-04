أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والجمبري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الجمعة، عند مستوياتها أمس، حسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 57 و64 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و220 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و100 جنيها.