سعر الذهب اليوم الجمعة ينخفض مع بداية التعاملات
القاهرة - مصراوي:
انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بتعاملات مساء أمس.
وتراجع سعر الذهب 3 جنيهات مقارنة بأسعار مساء الخميس.
أسعار الذهب اليوم
انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1435 جنيها للجرام.
وهبطت الذهب عيار 18 إلى 1845 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2152 جنيها للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2459 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1931 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، يوم الخميس، بانخفاض 0.14%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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