كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 25 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1467 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1942 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بنسبة 0.08%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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