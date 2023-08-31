مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 18873 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.44%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 94.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 96.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.01% إلى مستوى 18818 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.