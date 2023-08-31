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خريطة الأسعار: ارتفاع البيض والفول والسكر وتراجع الزيت

02:33 م الخميس 31 أغسطس 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض، والأحمر، والفول، والسكر، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، بينما تراجعت أسعار السكر، والحديد، والأسمنت، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب مع منتصف التعاملات عند نفس مستواه في بداية التعاملات

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات

ارتفاع الفول والسكر وانخفاض الزيت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة

سوق مصراوى

أسعار البيض اليوم أسعار الدواجن تراجع أسعار الحديد ارتفاع الطماطم والبطاطس انخفاض البلطي ارتفاع الفول والسكر سعر الذهب خريطة الأسعار اليوم

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