رجال الأعمال بالإسكندرية تبحث سبل التعاون مع الغرفة التجارية السويسرية

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لقاء مع ممثلي الغرفة التجارية السويسرية المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وفقا لبيان من الجمعية اليوم الخميس.

واتفق الطرفان، أن المجالات التي يمكن دعم التعاون فيها بين البلدين في الفترة القادمة هي قطاعات عدة من بينها: البنية التحتية، والزراعة، والغذاء والصناعات الدوائية، وفقا للبيان.

جاء ذلك خلال استقبال جمعية رجال أعمال الإسكندرية سفير أذربيجان بسويسرا الخان بلوخوف بمقر الجمعية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والسياحية وتشجيع الاجتماعات الثنائية و التبادل التجاري بين البلدين.

واستقبل محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس كمال عبد المالك رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السويسرية المصرية، وسارة الحداد المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية المصرية، لبحث تقوية العلاقات بين الأعضاء المهتمين بالتعامل مع الجانب السويسري من الجانبين.

وبدأ الاجتماع بعرض تقديمي لأنشطة الجمعية، ومن ثم عرض تعريفي عن أنشطة الغرفة والبرامج والخدمات المقدمة بها.

وأوضح الخان بلوخوف سفير أذربيجان، أن أذربيجان بلد آمنة وتشجع على الأستثمار، فهي تمتلك ممراً آمناً يربط علاقاتها التجارية بين أوروبا وآسيا، مؤكدا أن مصر وأذربيجان تجمعهما علاقات تاريخية وسياسية عميقة.

وأعلنت الغرفة عن مشاركة سويسرا بحضور وزير الاقتصاد السويسري في المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية (2023IATF) الذي سيستضاف من قبل مصر في القاهرة، بحسب البيان.