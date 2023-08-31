سمير يبحث سبل التعاون مع وزيري الاقتصاد الإماراتي والصناعة اليمني

كتبت- شيرين صلاح:

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعات ثنائية مع كلٍ من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، ومحمد حزام الأشول وزير الصناعة والتجارة اليمني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول متابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والإمارات واليمن، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال مشاركة سمير في فعاليات الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته الـ112 برئاسة الجمهورية اليمنية.

وحضر الفاعليات الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية من الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وفقا للبيان.

وقال الوزير، إن الاجتماع الوزاري تناول اعتماد القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية للخبراء والفنيين وكبار المسؤولين والخاصة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، وعلى رأسها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس.

كما تناول الاجتماع الوزاري إعداد ملف القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بالجمهورية الموريتانية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة في الدورة العادية الـ33 المقرر عقدها بمملكة البحرين العام المقبل، وفقا لسمير.

وأوضح سمير أن الاجتماع بحث أيضاً مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، حيث تم اعتماد عدد من القرارات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني.