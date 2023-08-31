البترول: (أنربك) للتكرير أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال صلاح جابر، رئيس شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) في فترة العام المالي 2022/ 2023، إن الشركة أنتجت نحو 1.9 مليون طن من البنزين عالي الأوكتين بنوعيه 92 و95 خلال العام الماضي بزيادة 130 ألف طن عن العام قبل الماضي بما يمثل نحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال زيارة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات(أنربك) لمتابعة تقدم المشروعات الجديدة الجارية والمنفذة.

وقال الملا، في بيان اليوم، إن التحديات التي واجهت الشركة تم التغلب عليها من خلال تنفيذ رؤية واضحة للمستقبل تبنت تنفيذ خطط توسعية للوحدات الإنتاجية خطط مستقبلية طموحة.

وطالب الملا، بالاستمرار في العمل على خفض التكاليف وجهود تعظيم الإنتاج من البنزين من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة الداعمة، وهو ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الإستيراد.

وعرض سيد الراوي، رئيس الشركة المشروعات الجديدة وتضم مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الشركة من البنزين عالي الأوكتين، و‏مشروع الميثاناتور بالتعاون مع شركات إنبى وبتروجت و ISG‏ الإيطالية والذي تم الانتهاء منه بغرض الإسهام فى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

وعرض كذلك مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى حفاظاً على الموارد المائية وكأحد الإجراءات الفعلية للتنمية المستدامة والتوافق البيئي، علاوة على المشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى لاستغلال فائض الهيدروجين كوقود للغلايات للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والإسهام في توفير استهلاك الغاز الطبيعي.