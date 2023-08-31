ارتفاع الفول والسكر وانخفاض الزيت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والسكر واللحوم الطازجة والجبن الأبيض، في الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة والجبن الرومي والمسلى الصناعي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.38 جنيه، بانخفاض 69 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.48 جنيه، بارتفاع 1.96 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.25 جنيها، بانخفاض 75 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.78 جنيه، بانخفاض 1.35 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 27.25 جنيه، بارتفاع 2.36 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.56 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.4 جنيه، بارتفاع 56 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 69.26 جنيه، بانخفاض 5.24 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.58 جنيه، بانخفاض 8 قروش

كيلو اللحوم الطازجة: 312.79 جنيه، بارتفاع 2.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.95 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.24 جنيه، بارتفاع 34 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.28 جنيه، بارتفاع 1.18 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 110.38 جنيه، بارتفاع 2.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 197.85 جنيه، بانخفاض 2.08 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.08 جنيه، بارتفاع قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 60.83 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.99 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.