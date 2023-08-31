ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة والباذنجان البلدي والخيار البلدي والصوب والبامية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 9.5 جنيه و11 جنيها، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 7 و11 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 22 و28 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 29 و35 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

العنب النباتي الأصفر بين 12 و18 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و49 جنيها.

المانجو الهندي بين 17 و33 جنيها.

المانجو الزبدية بين 19 و25 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.